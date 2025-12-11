Ричмонд
Россиянам напомнили, когда надо оплатить декабрьскую квитанцию за ЖКУ

Россиянам следует оплатить квитанцию ЖКУ, которая придет в декабре, до 12 января 2026 года. Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Источник: Freepik

Он добавил, что порядок и сроки оплаты коммунальных услуг устанавливаются постановлением правительства РФ № 354.

— В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день — 12 января. Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно без риска начисления пеней, — передает слова Якубовского RT.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ неизбежно повышаются из-за инфляции. Однако, по его словам, они должны расти «в меру».

Председатель фракции СРЗП Сергей Миронов обратился к правительству с предложением приостановить плановую индексацию тарифов на ЖКУ в 2026 году. Он выразил обеспокоенность перспективой значительного увеличения коммунальных платежей для граждан.