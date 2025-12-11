Работу кафе в Батайске приостановили после группового отравления

В Батайске сразу несколько человек почувствовали себя плохо после посещения местного кафе. Точку общепита уже проверили специалисты управления Роспотребнадзора.
По информации ведомства, речь идет о кафе на улице Луначарского. Там выявили «многочисленные грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства».
— Составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы направили в суд в рамках статьи 6.6 КоАП РФ, — сообщают в Роспотребнадзоре.
Всех, кто посещал торговую точку и с 1 декабря почувствовал симптомы кишечной инфекции, просят обратиться в лечебное учреждение по месту жительства или в отдел эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
