Вместо реальной помощи власть предлагает молдавским фермерам рекламу: На кампанию «Покупай хорошее дома» из госбюджета будет потрачено 315 тысяч леев

После того как ПАС отменила обязательную квоту в 50% на молдавские продукты, власти запускают рекламную кампанию «Cumpăr BUN de-acasă», стоимость которой составляет 315 тысяч леев из госбюджета.
Средства пойдут на видеоролик, платную рекламу в соцсетях и продвижение у инфлюенсеров. При этом никаких реальных инструментов защиты местных производителей власти не предлагают.
Фактически, после отмены законодательной поддержки PAS предлагает сельхозпроизводителям только одно — рекламу вместо реальных механизмов защиты рынка.
