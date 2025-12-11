Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде трамвай украсили в новогоднем стиле, но на линию он не выйдет

Увидеть вагон можно на Дзержинского.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в новогоднем стиле украсили трамвай Duewag, который находится в музее «Фридландские ворота». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Вагон давно не выходит на линию. Посмотреть его можно со стороны Аллеи Смелых. Посетителей музея пустят внутрь, где есть возможность попасть в кабину водителя, посидеть на пластиковых сиденьях, потрогать кассовые аппараты. Экспозицию дополняют другие предметы.

В этом году перевозчик «Калининград-ГорТранс» не планирует запускать предновогодний трамвай. В конце 2024-го «Клопс» выяснил, что вагон выходил на линию с нарушениями.