Чернышенко отметил перспективность разработки программы стажировок для вьетнамских ученых

«Перспективным видим разработку программ аспирантуры и стажировок для вьетнамских ученых, а также создание исследовательских центров, интегрированных в международные проекты. Предлагаю эти вопросы проработать в рамках Российско-Вьетнамского года науки и образования. Ваш визит — еще одно подтверждение, что мы проведем его на высоком уровне с привлечением научного и академического сообщества обеих стран», — приводятся в сообщении слова вице-премьера.