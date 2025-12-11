Ученые ЮФУ оценили скрытый запас углерода в почвах под асфальтом

Главным методологическим результатом стало обоснование новой расчетной глубины для городских урбаноземов. По данным исследования, средняя глубина залегания почвообразующей породы под городскими напластованиями составляет 197 см. Это означает, что для корректной оценки запасов в запечатанных почвах нужно учитывать слой 0−200 см, а не классическую метровую толщу. По оценкам ученых, игнорирование нижележащих, некогда естественных почвенных горизонтов приводит к систематическому занижению запасов углерода на 30−50%. «Мы впервые научно обосновали эту новую расчетную мощность для городских экранированных урбаноземов», — подчеркивает ученый.