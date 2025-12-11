Карантин ввели в 15 нижегородских школах

15 школ полностью закрыты на карантин по ОРВИ в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, всего специалисты зарегистрировали около 19 тысяч случаев заболевания ОРВИ в период с 1 по 7 декабря. Чаще всего жители болели вирусами гриппа, доля которого в общей циркуляции 52,5%, также выделяются риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и бокавирусы.
Частично был приостановлен образовательный и воспитательный процесс в 7,4% образовательных учреждений.
На данный момент прививки от гриппа сделали свыше 1,5 млн нижегородцев, в том числе 348 тысяч детей.