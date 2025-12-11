90% автобусов запланировали вывести на маршруты в Ростове к весне 2026 года

В Ростове-на-Дону наращивают выпуск автобусов на линии. Об этом в ходе специального совещания с перевозчиками рассказал первый заместитель главы администрации города Владимир Иванов.
По словам чиновника, с лета показатель наличия транспорта на маршрутах увеличился с 55% до 64,5%, к концу недели он должен составить 65%.
Цель на весну 2026 года — 90%, это прописано в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.
Также на совещании обсудили зарплаты водителей. В частности, в компании «Ростовпассажиртранс» средняя зарабная плата сейчас составляет 114 тысяч рублей, а максимальная — 200 тысяч рублей. Продолжается активный набор кадров.
Ранее стало известно, что в донской столице планируют увеличить количество автобусов- «гармошек».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.