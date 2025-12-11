Белорусский адвокат сказал, продадут ли в магазине подростку конфеты с алкогольной начинкой

Адвокат Могилевской областной коллегии в Владимир Горбачев сказали, продадут ли подростку конфеты с алкогольной начинкой. Подробности озвучили в пресс-службе Белорусской коллегии адвокатов.
В сети появилась информация о том, что в России подростки стали активно покупать белорусские шоколадные конфеты, содержащие внутри ликер и коньяк (ситуацию уже прокомментировала кондитерская фабрика «Коммунарка»). Адвокат ответил, могут ли в магазине несовершеннолетнему не продать такие конфеты:
— Нет, не могут.
Горбачев пояснил, что в законодательстве Беларуси нет норм, которые ограничивают продажу конфет с алкогольной начинкой. Он отметил, что по указанной причине запретить продавать данные конфеты подросткам не получится. По его словам, запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним применяется лишь к алкогольным напиткам, но не к кондитерским изделиям.
— Однако следует учитывать, что даже небольшое употребление конфет с коньяком или ликёром может вызвать у несовершеннолетнего интоксикацию, тошноту и рвоту, — предупредил адвокат.
И добавил, что алкогольные наполнители могут оказывать негативное воздействие на центральную нервную систему ребенка.
