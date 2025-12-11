Белорусский адвокат сказал, продадут ли в магазине подростку конфеты с алкогольной начинкой

Горбачев пояснил, что в законодательстве Беларуси нет норм, которые ограничивают продажу конфет с алкогольной начинкой. Он отметил, что по указанной причине запретить продавать данные конфеты подросткам не получится. По его словам, запрет на розничную продажу алкоголя несовершеннолетним применяется лишь к алкогольным напиткам, но не к кондитерским изделиям.