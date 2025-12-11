Ричмонд
Кто станет символом года? Минский зоопарк запускает голосование за любимцев

Зоопарк предлагает всем желающим выбрать символ года среди его четвероногих жителей. Как отметили в учреждении, выбор действительно богатый: в конюшне зоопарка обитают не только кони и пони, но и милые ослики. Все они дружелюбные и трудолюбивые.

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском зоопарке пройдет выбор символа наступающего года. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение.

В конкурсе на почетное звание примут участие 8 лошадок. Каждый день зоопарк будет публиковать «досье» кандидатов, и все желающие смогут проголосовать за своего фаворита. Отдать голос за любимца можно будет 15 декабря в Instagram зоопарка, а итоги подведут 16 декабря.

Зоопарк уже представил двух кандидатов: мерина Орлика, который является настоящим трудягой, и кобылу Смолку, обожающую детей и с удовольствием катающую юных всадников. Впереди еще 6 кандидатов. -0-