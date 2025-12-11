Реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе завершится к 11 октября 2027 года — Радий Хабиров

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе должна завершиться к будущему Дню республики — 11 октября 2027 года. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на пленарном заседании конференции, посвященной 30-летию Всемирного курултая башкир.
Хабиров отметил, что решение о масштабной реставрации было непростым, но необходимым. По его словам, сложившаяся ситуация требовала срочных мер для спасения монумента, который является национальным символом.
Глава региона сообщил, что работы включают не только восстановление самого памятника, но и комплексную реновацию прилегающей территории.
