В Минске появится «Безопасное пространство» для обучения защите от вишинга

По его словам, интернет стал незаменимым средством повседневной связи, обмена информацией и осуществления платежей, чем активно пользуются преступники. За 10 месяцев 2025 года количество зарегистрированных киберпреступлений в Минске снизилось на 16,3%. Отмечается снижение случаев учтенных мошенничеств, хищений путем модификации компьютерной информации, незаконного оборота платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов, а также оставления заведомо ложных сообщений об опасности. При этом возросло количество вымогательств с использованием информационно-коммуникационных технологий.