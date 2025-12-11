В Минске появится «Безопасное пространство» для обучения защите от вишинга

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локация «Безопасное пространство», где молодых людей будут обучать противостоянию телефонным и интернет-мошенникам, откроется в Минском государственном дворце детей и молодежи. Об этом на заседании Мингорисполкома сообщил начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич, передает корреспондент БЕЛТА.
«Локацию “Безопасное пространство” планируют открыть в следующем году на базе Минского государственного дворца детей и молодежи. Локацию оснастят программно-аппаратным комплексом “Вишинг”, который позволяет пользователям отработать основные сценарии, связанные с мошенничеством, и учит отличать мошеннические звонки от реальных», — рассказал Дмитрий Стасюлевич.
По его словам, интернет стал незаменимым средством повседневной связи, обмена информацией и осуществления платежей, чем активно пользуются преступники. За 10 месяцев 2025 года количество зарегистрированных киберпреступлений в Минске снизилось на 16,3%. Отмечается снижение случаев учтенных мошенничеств, хищений путем модификации компьютерной информации, незаконного оборота платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов, а также оставления заведомо ложных сообщений об опасности. При этом возросло количество вымогательств с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Дмитрий Стасюлевич добавил, что интернет-мошенничество обычно связано с приобретением несуществующих товаров на интернет-ресурсах, предложением вложить средства в ложные биржи и иного заработка, со взломом учетных записей в социальных сетях, ссылкой на оплату пошлины для получения посылки или финансовой помощи. Жертвами вишинга чаще всего становятся пожилые граждане. Мошенники звонят им, представляясь работниками коммунальных, территориальных, телекоммуникационных, почтовых и медицинских организаций и служб.
Начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома подчеркнул, что именно по этой причине регулярная информационно-просветительская работа является одним из приоритетных направлений их деятельности.