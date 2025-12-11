Лукашенко изменил законы Беларуси о соцстраховании и пенсиях

Поправки были внесены в указ № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» от 16 января 2009 года. В связи с этим, органам фонда дана возможность вносить решения, связанные со взысканием задолженности без нотариальной исполнительной надписи. Кроме того, им предоставляется возможность безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных государственных органов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, которые самостоятельность уплачивают взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений.