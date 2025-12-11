Ричмонд
Лукашенко изменил законы Беларуси о соцстраховании и пенсиях

Лукашенко подписал указ об изменениях соцтрахования и пенсионного обеспечения в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 11 декабря, подписал указ № 427, которым вносятся изменения в указы о государственном страховании и пенсионном обеспечении. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Поправки были внесены в указ № 40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» от 16 января 2009 года. В связи с этим, органам фонда дана возможность вносить решения, связанные со взысканием задолженности без нотариальной исполнительной надписи. Кроме того, им предоставляется возможность безвозмездно использовать межведомственные информационные ресурсы и базы данных государственных органов, получать информацию об абонентских номерах сети сотовой связи физических лиц, которые самостоятельность уплачивают взносы в бюджет ФСЗН, для направления им уведомлений и сообщений.

«Из полномочий фонда исключается финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения за счет средств бюджета ФСЗН», — уточнили в пресс-службе.

По причине установления порядка уплаты обязательных страховых взносов дипломатическими работниками за супругов изменения были внесены и в указ № 276 «О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь» от 15 мая 2008 года.

Также из указа № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» от 18 мая 2020 года были исключены дублирующие нормы в части назначения пенсий. Кроме того, была уточнена терминология указана № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» от 27 сентября 2021 года.

Тем временем Минтруда сказало про увеличение среднего размера пенсии в Беларуси на 14,5%.

Кстати, пенсии могут увеличиться на 20% в Беларуси в 2026 году.

Ранее мы писали, что зарплаты бюджетников вырастут в Беларуси с 1 января 2026 года.

