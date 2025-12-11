МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2026 году

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило перечень алкогольных напитков, на импорт которых в 2026 году не распространяется исключительное право государства. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 3 декабря 2025 года № 75, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
МАРТ ежегодно определяет перечень импортных алкогольных напитков, на осуществление импорта которых не распространяется исключительное право государства. Такие решения принимаются в целях обеспечения внутреннего рынка качественной импортной алкогольной продукцией.
Постановлением определен перечень алкогольных напитков, которые юридические лица могут свободно ввозить на территорию Беларуси в 2026 году. При этом импортировать в Беларусь алкоголь, включенный в перечень, вправе только юрлица, размер уставного фонда которых составляет не менее 24 тыс. базовых величин.
В перечень включено шампанское из Франции (22 вида), все виноградные вина с ценой свыше 13 евро за литр, коньяк из Армении (8 видов), Молдовы (7 видов), Франции (37 видов), виски из Великобритании (64 вида), Ирландии (6 видов), Канады (1 вид), США (4 вида), ром с Багам, Бермудских островов, США (1 вид), Великобритании (2 вида), Венесуэлы (1 вид), Гайаны (1 вид), Кубы (10 видов), Тринидада и Тобаго (4 вида), джин из США (1 вид).
Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года. -0-