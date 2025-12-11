Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии

Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуют не давать их детям, а вернуть в магазин.

Источник: Комсомольская правда

ANSA сообщает об отзыве детской смеси компании NESTLE SRL из магазинов после обнаружения бактерий. В молочной смеси для младенцев NAN 1 OPTIPRO и Nestogen 1 обнаружены бактерии — Bacillus cereus.

NSA сообщает об отзыве детской смеси компании NESTLE SRL из магазинов. Фото: ANSA.

Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуется не давать их детям, а вернуть в магазин.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

ПАС рьяно защищает банки, которые получают сверхприбыли: И при этом правящая партия намерена ввести налоги на посылки с Temu в Молдове, чтобы в очередной раз обобрать народ еще на миллиард леев.

Предложение о повышении налогов на сверхприбыли банков у ПАС не прошла — ожидаемо (далее…).

Откуда у хлопца русская грусть: Премьер Молдовы ответил на вопрос о своем нездешнем акценте — когда в стране швах, власти тут же щелкают включателем русофобии.

Оказывается, глава кабмина Александр Мунтяну стыдится своего русского акцента (далее…).

На Украине пугают тем, что в Приднестровье идёт мобилизация и подготовка к войне с соседями: «Поражает примитивность вранья тех, кому не нравится, что Тирасполь стоит на пути румынской экспансии» — мнение.

Фейковые новости одновременно распространили украинские тг-каналы (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше