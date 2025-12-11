В Молдове из магазинов отзывают детские смеси: В них обнаружены бактерии

ANSA сообщает об отзыве детской смеси компании NESTLE SRL из магазинов после обнаружения бактерий. В молочной смеси для младенцев NAN 1 OPTIPRO и Nestogen 1 обнаружены бактерии — Bacillus cereus.
NSA сообщает об отзыве детской смеси компании NESTLE SRL из магазинов. Фото: ANSA.
Потребителям, которые приобрели данную продукцию с указанной маркировкой, настоятельно рекомендуется не давать их детям, а вернуть в магазин.
