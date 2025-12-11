Специалисты ГКСЭ обучают коллег из Вьетнама экспертизе механических следов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз обучают коллег из Вьетнама экспертизе механических следов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.
Делегация судебных экспертов Государственного комитета находится с визитом в Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. Основная цель визита — обучение специалистов Института криминалистики по направлению «Обучение экспертизе механических следов».
Вьетнамские коллеги ознакомились с передовым опытом и достижениями Беларуси в сфере судебно-экспертной деятельности, расширили знания о методах и средствах экспертных исследований в ходе проведения судебных трасологических экспертиз.
Как отметили в пресс-службе, преимущественно обучение направлено на совершенствование умений в проведении системного и сравнительного анализа исследуемых материалов и объектов, навыков в поиске решения типовых и нестандартных задач, необходимых в исследовательской и самостоятельной работе эксперта при проведении судебных трасологических экспертиз.
Между тем, это уже вторая группа специалистов, обучение которых реализуется непосредственно на территории Вьетнама в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством общественной безопасности Вьетнама.
При этом зарубежными коллегами отмечен высокий уровень подготовки судебных экспертов Государственного комитета, а также выражена заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества. -0-