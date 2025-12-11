Раскрыть потенциал региона. Заседание рабочей группы по развитию Витебской области прошло в Минске

«В конце октября состоялось масштабное совещание по Витебской области с участием главы государства. Оно было беспрецедентным по масштабу, глубине, энергетике. Задачи поставлены всей вертикали власти. Протокол и тот документ, который регламентирует итоги, достаточно нетривиальны. Одно из решений заключается в том, что главой государства было поручено создать рабочую группу под руководством председателей обеих палат парламента. Это не новый контролирующий орган. Его задачи больше направлены на то, чтобы помогать, выявить те резервы, которые остались незамеченными. Также необходимо посмотреть, как реализуются задачи, которые были определены главой государства, какая динамика изменений, подобрать системные решения», — сказал председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Роман Бродов.