Раскрыть потенциал региона. Заседание рабочей группы по развитию Витебской области прошло в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы по содействию социально-экономическому развитию Витебской области прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«В конце октября состоялось масштабное совещание по Витебской области с участием главы государства. Оно было беспрецедентным по масштабу, глубине, энергетике. Задачи поставлены всей вертикали власти. Протокол и тот документ, который регламентирует итоги, достаточно нетривиальны. Одно из решений заключается в том, что главой государства было поручено создать рабочую группу под руководством председателей обеих палат парламента. Это не новый контролирующий орган. Его задачи больше направлены на то, чтобы помогать, выявить те резервы, которые остались незамеченными. Также необходимо посмотреть, как реализуются задачи, которые были определены главой государства, какая динамика изменений, подобрать системные решения», — сказал председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Роман Бродов.
Он также указал на то, что все члены рабочей группы выезжают на места, общаются с людьми без формализма, без дополнительных совещаний, чтобы получить первичную информацию, понять, что является фундаментальной проблемой. Подвергаются анализу все отрасли и практически все системные и функциональные аспекты жизнедеятельности области. Он добавил, что в целом задача рабочей группы — выйти на определенные системные решения, которые позволят запустить механизм эффективного функционирования области без индивидуального вмешательства из Минска и тех должностных лиц, которые по поручению главы государства занимаются этими аспектами.
«С момента совещания (с участием главы государства. — Прим. БЕЛТА) прошло всего пару месяцев. По ряду аспектов мы видим улучшение там, где это можно было сделать путем наведения порядка, дисциплины, каких-то организационных мер. Там, где необходимы экономические, структурные изменения, требуется больше времени и усилий, но, естественно, они тоже находятся в поле мониторинга группы», — добавил Роман Бродов.
По его словам, конечным итогом деятельности рабочей группы будет доклад главе государства, который охватывает наиболее чувствительные сферы. «Рабочая группа ежеквартально будет информировать Президента о результатах мониторинга, о динамике, о том, что нужно совершить для того, чтобы эту динамику сделать устойчивой, постоянной. Как максимум, возможно, мы выйдем на нормативный акт, который будет устанавливать необходимые для Витебской области решения, чтобы развитие было устойчивым и долгосрочным», — подчеркнул Роман Бродов.
Заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Андрей Балыш отметил, что председатели районных исполнительных комитетов Витебской области видят точки опоры в регионах. «Разговаривая с руководителями сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий, организаций соцсферы, можно констатировать тот факт, что многое зависит именно от руководителя. Если руководитель находится на своем месте, то и дела, финансовая составляющая предприятия складываются успешно», — уверен Андрей Балыш.
Он добавил, что среди простых граждан и рядовых работников в большей степени складывается мнение, что давно надо было провести такое совещание. «Посыл, который был озвучен на этом мероприятии, воспринимается в большей степени как необходимая мера», — отметил зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей.
Андрей Балыш сказал, что сегодня на рабочей группе всем участникам была предоставлена возможность выступить и высказать свое видение. «Акценты были сделаны на тех предложениях, которые действительно могут помочь развитию и раскрытию потенциала Витебской области. Самое главное — увидеть работу, которая происходит, и дать ей объективную оценку, чтобы придать импульс развитию Витебской области. Ведь у простых граждан могло сложиться впечатление, что в Витебской области дела складываются плохо. Это не так. Есть ряд предприятий, флагманов, которые являются опорой развития Витебской области», — подчеркнул он. -0-
Фото Николая Петрова.