Эйсмонт рассказала о работе Лукашенко после большой командировки

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный» рассказала о работе главы государства после большой зарубежной командировки, сообщает БЕЛТА.
«Программное и фундаментальное». Эйсмонт о подготовке выступления Лукашенко на ВНС.
«Хочу предложить в целом по этому направлению расставить все точки над i. Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного. Формат докладов Президенту — это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Какие-то доклады мы с вами и вы, в частности, в своих средствах массовой информации освещаете, какие-то мы даем чисто тематически. Но это тоже очень важный процесс для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают Президенту и что в итоге поручает Президент. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации», — отметила Наталья Эйсмонт.
При этом, по ее словам, именно таких докладов гораздо больше, чем тех, которые освещаются в средствах массовой информации.
«Это та работа, которую Президент проводит постоянно. Что касается нынешнего периода и нескольких последних дней. Огромная командировка — 30 тысяч километров, которые преодолел Президент, работая за пределами страны, — обратила внимание пресс-секретарь главы государства. — И находясь в разных странах мира, работая в разных странах мира, Президент, естественно, был в курсе абсолютно всего, что происходит. По специальной мобильной связи он периодически разговаривал с разными должностными лицами. Но это, конечно, были оперативные доклады, то, что требовало внимания Президента в тот или иной момент».
Наталья Эйсмонт рассказала, что, вернувшись в Беларусь после длительной зарубежной поездки, Александр Лукашенко сразу же погрузился в работу. «Еще в воскресенье вечером Президент работал и разговаривал по самым оперативным темам со многими людьми. Весь понедельник у Президента был включен рабочий пульт, Президент работал, слушал доклады разных должностных лиц. Я, естественно, знаю не все, но точно знаю, что очень долго Президент разговаривал с премьер-министром (он является председателем оргкомитета Всебелорусского народного собрания). Президент заслушал руководство всех основных силовых структур и наших военных ведомств. Мы понимаем, обстановка — это самое главное. Руководство политического штаба. Кстати, премьера не только по подготовке к ВНС Президент слушал, но и по всем остальным актуальным вопросам», — приоткрыла график главы государства его пресс-секретарь. -0-