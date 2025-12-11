Эйсмонт рассказала о работе Лукашенко после большой командировки

«Хочу предложить в целом по этому направлению расставить все точки над i. Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного. Формат докладов Президенту — это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Какие-то доклады мы с вами и вы, в частности, в своих средствах массовой информации освещаете, какие-то мы даем чисто тематически. Но это тоже очень важный процесс для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают Президенту и что в итоге поручает Президент. И, естественно, есть доклады, о которых мы не рассказываем широко в средствах массовой информации», — отметила Наталья Эйсмонт.