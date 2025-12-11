В Беларуси объявлен конкурс проектов заданий государственных научно-технических программ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс научно-технических проектов заданий государственных научно-технических программ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.
«ГКНТ совместно с государственными заказчиками проводит открытый конкурс научно-технических проектов заданий государственных научно-технических программ, включенных в перечень на 2026−2030 годы, утвержденный постановлением Совета Министров от 10 декабря 2025 года № 717. Предложения следует направлять головным организациям — исполнителям программ. Материалы оформляются по установленным ГКНТ формам, которые можно получить у головных организаций — исполнителей программ или на сайте ГКНТ. Материалы принимаются до 18 декабря этого года», — отметили в пресс-службе.
Всего в списке 20 программ на 2026−2030 годы. В том числе «Инновационные технологии и техника для машиностроительного комплекса», «Инновационные и цифровые технологии лесопромышленного комплекса», «Инновационные технологии в строительстве», «Инновационные материалы и новые технологии легкой промышленности», «Инновационные технологии в энергетике», «Инновационное развитие эталонной базы Республики Беларусь», «Уникальные приборы и комплексы для научных исследований», «Инновационные технологии в медицине», «Инновационные технологии производства фармацевтической продукции и его нормативно-техническое обеспечение», «Перспективные ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, малотоннажные химические производства».
Также ряд программ касается инновационных технологий защиты от чрезвычайных ситуаций, устойчивого использования природных ресурсов, в управлении лесным и охотничьим хозяйствами, биотехнологий для устойчивого развития, инноваций в агропромышленном комплексе, инновационных пищевых технологий. Кроме того, в списке государственные научно-технические программы «Обороноспособность государства — новые технологии и решения», «Инновационные и цифровые технологии», «Развитие методов и средств комплексной защиты информации, обеспечения кибербезопасности и специальных технических средств», «Научно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса», «Технологии и спорт».-0-