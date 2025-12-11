В Беларуси объявлен конкурс проектов заданий государственных научно-технических программ

Всего в списке 20 программ на 2026−2030 годы. В том числе «Инновационные технологии и техника для машиностроительного комплекса», «Инновационные и цифровые технологии лесопромышленного комплекса», «Инновационные технологии в строительстве», «Инновационные материалы и новые технологии легкой промышленности», «Инновационные технологии в энергетике», «Инновационное развитие эталонной базы Республики Беларусь», «Уникальные приборы и комплексы для научных исследований», «Инновационные технологии в медицине», «Инновационные технологии производства фармацевтической продукции и его нормативно-техническое обеспечение», «Перспективные ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, малотоннажные химические производства».