«Программное и фундаментальное». Эйсмонт о подготовке выступления Лукашенко на ВНС

«Уже сейчас достаточно активно Президент занимается и очень серьезно углубился именно в подготовку Всебелорусского народного собрания. Как председатель ВНС, естественно. Прозвучит послание Президента — это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления Президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Он работает уже над подготовкой», — рассказала Наталья Эйсмонт.