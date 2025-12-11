«Программное и фундаментальное». Эйсмонт о подготовке выступления Лукашенко на ВНС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный» раскрыла детали подготовки выступления Александра Лукашенко на предстоящем заседании Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
Эйсмонт рассказала о работе Лукашенко после большой командировки.
По словам Натальи Эйсмонт, вернувшись из длительной зарубежной командировки Александр Лукашенко занялся в том числе и вопросами подготовки к Всебелорусскому народному собранию. В частности, глава государства заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, который является председателем оргкомитета ВНС.
«Уже сейчас достаточно активно Президент занимается и очень серьезно углубился именно в подготовку Всебелорусского народного собрания. Как председатель ВНС, естественно. Прозвучит послание Президента — это то, чего очень ждут, ждут все. Все понимают остроту момента, важность именно вот в это время выступления Президента, программного, фундаментального выступления. Оно точно будет таковым. Президент это понимает лучше всех. Он работает уже над подготовкой», — рассказала Наталья Эйсмонт.
Как председателю ВНС, Александру Лукашенко также очень важно понимать, как пройдет этот масштабный форум. «Это важнейшее для нас политическое мероприятие, за которым, мы не сомневаемся, будет следить весь мир», — заявила пресс-секретарь главы государства. -0-