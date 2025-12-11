Представители профсоюзов 27 стран на форуме в Минске приняли заявление о негативном воздействии санкций

«В этой ситуации мировое профсоюзное движение должно объединиться и выступить единым фронтом против мер, которые нарушают базовые права людей на справедливые и благоприятные условия труда, на отсутствие голода, необходимые социальные гарантии и медицинскую помощь, на достойный уровень жизни в целом. Международная организация труда как специализированный институт защиты права на труд, права на базовые социальные и экономические гарантии для людей должна прекратить противоречащую международному праву и уставу организации практику по поощрению незаконных односторонних принудительных мер. МОТ должна сделать исторически важный для всех трудящихся мира шаг и принять реальные меры, направленные на противодействие санкциям», — подчеркнуто в заявлении.