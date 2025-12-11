Представители профсоюзов 27 стран на форуме в Минске приняли заявление о негативном воздействии санкций

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники международной конференции «Современные экономические вызовы и их влияние на трудовые отношения, социально-экономическое положение работников», которая проходила в Минске 11 декабря, приняли заявление о негативном воздействии санкций. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.
Как сообщалось, участниками форума стали представители профсоюзов 27 стран. На конференции обсудили влияние односторонних принудительных мер на права трудящихся, устойчивое развитие государств и глобальную безопасность, снижение уровня защищенности работников в условиях цифровизации экономики и стремительного расширения нестандартных форм занятости, а также необходимость в данных обстоятельствах консолидации усилий мирового профсоюзного движения по защите интересов работников. Итогом обсуждения стало заявление участников форума.
«Постоянно расширяющаяся практика применения рядом государств санкций и других экономических ограничений и барьеров противоречит международному праву и самым серьезным образом нарушает фундаментальное право работников на труд, закрепленное в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и соответствующих конвенциях Международной организации труда», — говорится в нем.
Участники конференции обратили внимание: в самых разных государствах, в том числе тех, которыми вводятся санкции, их применение приводит к повышению уровня безработицы, снижению заработной платы, ухудшению условий труда и распространению неформальной занятости. Крайне негативное воздействие санкции оказывают и на социальные права человека.
«В результате санкций в целом подрывается устойчивость развития государств, возникает реальная угроза продовольственной и планетарной безопасности. Санкции — это всегда шаг к очередной эскалации. Шаг к очередным социальным потрясениям. Глобальный мир нельзя отстоять путем дальнейшего разделения. Он не может быть основан на экономических войнах и блокадах», — сделан акцент в заявлении.
По словам участников форума, трудящиеся всех стран хотят стабильности и возможности трудиться без искусственных барьеров и ограничений, чтобы иметь возможность обеспечивать уверенное будущее для себя и своих детей. А народам всех государств необходима политика, способствующая равенству и устойчивому развитию.
«В этой ситуации мировое профсоюзное движение должно объединиться и выступить единым фронтом против мер, которые нарушают базовые права людей на справедливые и благоприятные условия труда, на отсутствие голода, необходимые социальные гарантии и медицинскую помощь, на достойный уровень жизни в целом. Международная организация труда как специализированный институт защиты права на труд, права на базовые социальные и экономические гарантии для людей должна прекратить противоречащую международному праву и уставу организации практику по поощрению незаконных односторонних принудительных мер. МОТ должна сделать исторически важный для всех трудящихся мира шаг и принять реальные меры, направленные на противодействие санкциям», — подчеркнуто в заявлении.
В условиях стремительной цифровизации экономики профсоюзы всего мира и Международная организация труда особое внимание должны уделять и разработке специальных мер защиты прав работников при нетипичной занятости, убеждены представители профсоюзов разных стран.
«В результате развития технологий, все большего распространения платформенной занятости миллионы работников во всем мире сталкиваются с отсутствием гарантированного уровня оплаты труда, стабильной занятости, отпуска, пособия по болезни, права на пенсию, защиты в случае травмы на производстве. Но технологический прогресс должен расширять возможности трудящихся, а не ухудшать их положение. Новые вызовы современного мира обязывают нас консолидировать профсоюзные подходы, укреплять социальное партнерство, чтобы совместно обсуждать и вырабатывать инновационные идеи и принципы, нацеленные на обеспечение базовых трудовых и социальных гарантий», — говорится в заявлении.
«Наша цель — сохранение прав и достижений трудящихся, укрепление мира и диалога в интересах всех народов. Наш общий голос должен быть услышан», — заключили участники форума. -0-