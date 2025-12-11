Итальянскую кухню признали нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО

Межправительственный комитет ЮНЕСКО добавил в список нематериального культурного наследия человечества итальянскую кухню. Об этом рассказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Политик подчеркнула, что для жителей страны кухня является частью всеобщей культуры и традиций.
Причем до этого ЮНЕСКО никогда не признавала всю кухню конкретной страны частью культурного наследия — были лишь отдельные традиции готовки и гастрономические практики.
Для самой Италии это и праздник, и новые обязанности. Теперь стране придется провести инвентаризацию и защиту культурной практики вместе с сообществами, которые ее поддерживают. Также Рим берет на себя обязательство каждые шесть лет отчитываться перед ЮНЕСКО о том, как наследие передается будущим поколениям, передает газета La Stampa.
ЮНЕСКО — это специальное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. На сегодняшний день Список всемирного наследия включает 1223 объекта, и 33 из них находятся в России— 22 культурных и 11 природных. 4 ноября организация отметила день рождения. В честь этого «Вечерняя Москва» узнала, какие объекты охраняет эта организация в России.