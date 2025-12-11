Итальянскую кухню признали нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО

Для самой Италии это и праздник, и новые обязанности. Теперь стране придется провести инвентаризацию и защиту культурной практики вместе с сообществами, которые ее поддерживают. Также Рим берет на себя обязательство каждые шесть лет отчитываться перед ЮНЕСКО о том, как наследие передается будущим поколениям, передает газета La Stampa.