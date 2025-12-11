В РФ загорелась парковка из-за прогрева машины: новости регионов 11 декабря

В Ижевске вспыхнул пожар на крытой парковке из-за прогрева автомобиля, пишет udm-info.ru со ссылкой на региональное МЧС.
Незадолго до происшествия владелец машины поставил ее на прогрев. Через некоторое время из-под капота пошел дым. Тогда очевидцы применили огнетушители и вызвали пожарных. Специалисты не дали огню перкинуться на стоящие рядом автомобили.
«Предварительной причиной возгорания названа разгерметизация охладительной системы», — сказано в публикации.
Власти Красноярского края заявили о необходимости отложить новогодние салюты.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил, что с праздничными салютами на Новый год необходимо «повременить», пишет prmira.ru.
«В этом году ситуация не слишком поменялась. Поэтому с фейерверками в местах массового скопления людей нам нужно повременить», — заявил Михаил Котюков.
Отмечается, что в Красноярском крае ограничивали использование пиротехники с 31 декабря по 8 января 2025 года. Тогда можно было использовать только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Россиянка подверглась нападению стаи птиц и потребовала компенсацию.
В Оренбургской области на туристку напала стая краснокнижных птиц, она получила травму и потребовала компенсацию за «экстремальные впечатления», передает 56orb.ru.
По словам потерпевшей, она прибыла на курорт в городе Соль-Илецк, заранее оплатив вход, прокат беседки и лежака. Впоследствии женщина направилась в сторону озера Тузлучного и, как отмечается в иске, не предпримала действий, которые могли бы спровоцировать птиц. Однако в определенный момент они атаковали туристку. Женщина получила травму пальца ноги.
«Как оказалось, часть территории озер является местом гнездования колонии чайконосой крачки и кулика ходулочника, занесенных в Красную книгу России», — говорится в публикации.
В Перми презентовали книгу с дополненной реальностью.
В Перми состоялась презентация книги, в которую вошли комиксы по авторским сказкам на основе сюжетов коми-пермяцкого фольклора, передает properm.ru.
Отмечается, что при помощи специального приложения можно «оживить» картинки книги, наведя на них смартфон. Кроме того, разработчики сделали чат-бот, с помощью которого можно «поговорить» с персонажами комиксов.
Авторами сказок являются писательницы Вера Мелехина и Любава Минина. Они вдохновлялись коми-пермяцкими историями о Николе Осеннем, Лесной хозяйке, Горадзули и другими.
Один из крупнейших водоемов Марий Эл озеро Яльчик начало исчезать.
Озеро Яльчик, один из наиболее крупных природных водоемов Марий Эл, начало исчезать, пишет inkazan.ru.
По данным издания, озеро заметно обмелело осенью 2025 года. Специалисты зафиксировали снижение уровня воды на несколько метров. При этом в некоторых местах появились перешейки, по которым человек может пройти с одного берега на другой.
По словам специалистов, карстовое происхождение озера повышает риск внезапных изменений уровня воды, в особенности на фоне высокой летней температуры и интенсивного цветения водорослей. Как отметил замдиректора по научной работе института проблем экологии и недропользования Академии наук Татарстана Дмитрий Иванов, окончательные выводы о причинах обмеления сделают после весеннего половодья.
«Ученые рассматривают варианты стабилизации водного режима, включая контроль разрастания водорослей и рогоза, а также возможное введение видов рыб, способных естественным образом очищать водоем. Однако точные рекомендации будут даны после комплексного изучения озера», — сказано в материале.