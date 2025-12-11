В РФ загорелась парковка из-за прогрева машины: новости регионов 11 декабря

По словам потерпевшей, она прибыла на курорт в городе Соль-Илецк, заранее оплатив вход, прокат беседки и лежака. Впоследствии женщина направилась в сторону озера Тузлучного и, как отмечается в иске, не предпримала действий, которые могли бы спровоцировать птиц. Однако в определенный момент они атаковали туристку. Женщина получила травму пальца ноги.