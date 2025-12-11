В МВД сообщили о новом способе мошеннической рассылки от имени госслужб

Ранее сообщалось, что мошенники разработали схему, при которой под видом сотрудников банков или «Госуслуг» убеждают граждан снять установленный ими запрет на получение кредитов. Эксперт Пётр Щербаченко отметил, что злоумышленники используют и фишинговые сайты, копирующие госресурсы. По его данным, за девять месяцев россияне подали 18,6 млн заявлений на установление кредитного запрета и 1,41 млн — на его отмену, что составляет около 8%, а рост числа самозапретов связан с повышением финансовой грамотности.