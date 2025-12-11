В МВД сообщили о новом способе мошеннической рассылки от имени госслужб

В МВД предупредили о новой мошеннической рассылке от имени «Госуслуг», которая приводит пользователей на мошеннические каналы с нелегальными сервисами и вредоносными программами, сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
В МВД пояснили, что при попытке получить обещанную «выплату» пользователь попадает в цепочку подписок на мошеннические каналы. Там ему предлагают нелегальные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносные программы под видом полезных приложений.
В ведомстве подчеркнули, что распространённое мнение о том, что подобные приёмы работают только на «неопытных пользователях», неверно. Если схема живёт годами, значит, она остаётся прибыльной, а социальная инженерия продолжает оставаться самым уязвимым звеном в защите граждан.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали схему, при которой под видом сотрудников банков или «Госуслуг» убеждают граждан снять установленный ими запрет на получение кредитов. Эксперт Пётр Щербаченко отметил, что злоумышленники используют и фишинговые сайты, копирующие госресурсы. По его данным, за девять месяцев россияне подали 18,6 млн заявлений на установление кредитного запрета и 1,41 млн — на его отмену, что составляет около 8%, а рост числа самозапретов связан с повышением финансовой грамотности.