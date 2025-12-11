МОК предложил разрешить участие российских юношей в турнирах с флагом

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда FIS заявила, что любое дискриминационное поведение в отношении российских и белорусских спортсменов приведет к дисциплинарному разбирательству. Меры будут приняты за дискриминацию или провокации по отношению к спортсменам и их персоналу, представляющим Россию или Беларусь в нейтральном статусе.