МОК предложил разрешить участие российских юношей в турнирах с флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских юношей, участвующих в индивидуальных и командных видах спорта, к соревнованиям с официальным флагом и гимном.
Пресс-служба МОК сообщила, участники саммита поддержали эту рекомендацию, уточнив, что ограничения на участие юных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных турнирах должны быть сняты как в индивидуальных, так и командных видах спорта.
Отмечается, что решение о включении спортсменов будет зависеть от регламентов каждой международной федерации, а внедрение изменений потребует времени.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда FIS заявила, что любое дискриминационное поведение в отношении российских и белорусских спортсменов приведет к дисциплинарному разбирательству. Меры будут приняты за дискриминацию или провокации по отношению к спортсменам и их персоналу, представляющим Россию или Беларусь в нейтральном статусе.