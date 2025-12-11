Уфимец ушел из дома, и его нигде не могут найти уже 27 дней: поисковики обратились за помощью

27 дней идут поиски пропавшего 43-летнего уфимца Артура Мустафина. С 14 ноября его местонахождение и судьба остаются неизвестными, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан».
Приметы разыскиваемого: рост — 180 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синий пуховик, джинсы синего цвета, коричневые ботинки и черную шапку.
Активисты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.
Также волонтеры обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям.
