Доктор Мясников рассказал, как оценить состояние щитовидной железы

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно оценить состояние щитовидной железы. По его словам, для этого нужно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ).
— Необъяснимая усталость? Набор веса? Снижение памяти? Нерегулярные месячные? Трудно забеременеть? Аритмии? Повышение холестерина? Проверяйте фукцию щитовидной железы! Не УЗИ, но гормоны. В первую очередь ТТГ. Сниженная функция у 15 процентов населения, — написал Мясников в своем Telegram-канале.
Согласно исследованию, лишний вес у женщин в период менопаузы отрицательно влияет на память, внимание и способности планировать, а также в этот период многие женщины начинают стремительно набирать вес. Почему так происходит и можно ли это предотвратить, выясняла «Вечерняя Москва».
Дерматолог Тува Амутан рассказала, что постоянный зуд кожи может указывать на проблемы с функционированием щитовидной железы или печени. Эксперт добавила, что желтый оттенок кожи сигнализирует о возможных нарушениях в работе печени и почек.