Доктор Мясников рассказал, как оценить состояние щитовидной железы

Согласно исследованию, лишний вес у женщин в период менопаузы отрицательно влияет на память, внимание и способности планировать, а также в этот период многие женщины начинают стремительно набирать вес. Почему так происходит и можно ли это предотвратить, выясняла «Вечерняя Москва».