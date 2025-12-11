Депутат Милонов поддержал идею создать «Конституцию для зумеров»

«Не вижу в этом ничего плохого. Но только если это будут реальные наши ценности, просто представленные в более понятном виде. Я вот фантазирую, например, в виде комиксов. И не только Конституцию можно так “перевести”. “Семейный кодекс”, например, тоже мало кто читает. А комиксы бы посмотрели. Это была бы просветительская роль», — заявил парламентарий.