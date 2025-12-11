Депутат Милонов поддержал идею создать «Конституцию для зумеров»

Поколение Z решили знакомить с Конституцией в новом формате. В соцсетях разошлась «новость» о том, что якобы в продаже появилась специальная «Конституция для зумеров», написанная молодежным сленгом. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с KP.RU рассказал, действительно ли молодежи необходимо такое издание.
«Не вижу в этом ничего плохого. Но только если это будут реальные наши ценности, просто представленные в более понятном виде. Я вот фантазирую, например, в виде комиксов. И не только Конституцию можно так “перевести”. “Семейный кодекс”, например, тоже мало кто читает. А комиксы бы посмотрели. Это была бы просветительская роль», — заявил парламентарий.
Оказалось, что на самом деле никакого издания не существует. По сети гуляют лишь шуточные скрины. Там Россия описана как «государство с вайбом», человек — как «главный герой», а народ — как «сигма, от которого идут решения».
Ранее депутат Милонов призывал российских парламентариев вернуться к старой моде и приходить на работу в сюртуках. Таким образом он отреагировал на заявление стилиста Владислава Лисовца о том, что через 30 лет депутаты якобы будут заседать в спортивных костюмах.