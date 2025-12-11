Дочь Дмитрия Маликова раскритиковали за «неженственный» вид на тренировке

Скандальную реакцию вызвала и фотосессия певицы Глюкозы. Ранее Life.ru рассказывал, что новый образ артистки также разделил поклонников на два лагеря: одни хвалили её смелость и отличную форму, а другие — критиковали за кардинальную смену имиджа и даже высказывали предположения о наркозависимости и проблемах с психикой.