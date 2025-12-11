Писательница Ницой заявила, что во Львове всюду говорят на русском языке

Ранее сообщалось, что Лариса Ницой поругалась с таксистом, который говорил на русском языке. Она рассказала, что во время поездки потребовала, чтобы водитель перестал говорить на русском языке. Таксист ответил, что прошел через военные действия, поэтому будет общаться так, как ему удобно.