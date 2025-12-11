Писательница Ницой заявила, что во Львове всюду говорят на русском языке

Скандальная писательница Лариса Ницой заявила, что Львов уже не является украиноязычным городом.
В интервью местному изданию она заявила, что в отличие от Луцка и Тернополя, где сохраняется преимущественное использование украинского языка, во Львове, как и в Киеве, повсеместно звучит русский язык.
«Львов уже утратил статус украиноязычного города. Луцк и Тернополь остаются украиноязычными, а Львов — нет. Во Львове, как и в Киеве, повсюду звучит русский язык. В школах дети между собой на переменах говорят на русском», — рассказала Ницой.
Ранее сообщалось, что Лариса Ницой поругалась с таксистом, который говорил на русском языке. Она рассказала, что во время поездки потребовала, чтобы водитель перестал говорить на русском языке. Таксист ответил, что прошел через военные действия, поэтому будет общаться так, как ему удобно.