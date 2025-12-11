С похожей информацией выступали и СМИ. По информации зарубежных агентств, мирный план Вашингтона предполагает, что демилитаризованную зону международное сообщество признает территорией России. Но в плане указано, что «российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону». При этом глава Министерства армии США Дэн Дрисколл пообещал создать на Украине наиболее передовую буферную зону в мире, если та согласится вывести войска из Донбасса и отдать его России.