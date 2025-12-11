Ричмонд
Зеленский подтвердил, что США требуют вывести ВСУ из Донбасса

Соединенные Штаты Америки требуют от Киева вывода армии с территории Донбасса. Эту информацию в четверг, 11 декабря, официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

— Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса, — пояснил украинский лидер.

В итоге будет образована демилитаризованная зона, однако пока неизвестно, кто будет ей управлять.

— Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки, — приводит слова Зеленского «Газета.Ru».

Вечером того же дня Зеленский допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий.

С похожей информацией выступали и СМИ. По информации зарубежных агентств, мирный план Вашингтона предполагает, что демилитаризованную зону международное сообщество признает территорией России. Но в плане указано, что «российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону». При этом глава Министерства армии США Дэн Дрисколл пообещал создать на Украине наиболее передовую буферную зону в мире, если та согласится вывести войска из Донбасса и отдать его России.

