«На планке стою»: Филипп Киркоров заявил, что он универсальный спортсмен

Певец Филипп Киркоров заявил, что считает себя универсальным спортсменом. По словам исполнителя, он опробовал многие виды спорта — катался на коньках и лыжах, а также нырял под водой с аквалангом.
— Я на планке стою пять минут! Вы попробуйте в 60 лет столько времени простоять. Сейчас мои многие друзья играют в падел-тенис, Женя Плющенко даже вечеринки организовывает. Пока что у меня не хватает времени, но мне интересно пробовать новое, — передает слова Киркорова Aif.ru.
Артист также рассказал, что больше не планирует делать татуировки — на его теле «уже места не осталось» для новых рисунков. За тату певец всегда обращался к одному проверенному мастеру.
СМИ раскрыли стоимость всех активов Киркорова. Главным из них, по данным журналистов, является особняк в элитном подмосковном поселке Раздоры стоимостью от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Московский кредитный банк требует с Филиппа Киркорова 12 миллионов рублей и проценты за три года просрочки. Кто еще из звезд задолжал крупные суммы — в материале «Вечерней Москвы».