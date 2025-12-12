Крупный распределительный центр начали строить в Дзержинске

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, регион имеет сильную логистическую базу. Его расположение на пересечении крупных транспортных направлений делает область удобной точкой для мультимодальных перевозок и привлекательной для инвесторов. Проект предусматривает создание двух распределительных центров общей площадью порядка 60 тысяч квадратных метров. Также будет обустроена площадка для хранения контейнеров. Общий объём инвестиций составит 5,3 млрд рублей. После запуска комплекса планируется создать более 1000 рабочих мест. Сдача объекта намечена на 2026 год. Центр будет обслуживать ритейлера X5 Group.