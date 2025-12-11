Лукашенко продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028, но отменил одну из них

Документ направлен на продолжение развития электротранспорта, а также зарядной инфраструктуры. В частности, льготы по НДС, инвестиционному вычету на электромобили были продлены до 31 декабря 2028 года. Вместе с тем преференции для установки и обслуживания зарядных станций были продлены на неограниченный срок.