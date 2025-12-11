Лукашенко продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028, но отменил одну из них

Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил ряд льгот по электромобилям до конца 2028, отменив одну из них. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в четверг, 11 декабря, подписал указ № 428. Документы были внесены изменения в указ № 92 «О стимулировании использования электромобилей» от 12 марта 2020 года.
Документ направлен на продолжение развития электротранспорта, а также зарядной инфраструктуры. В частности, льготы по НДС, инвестиционному вычету на электромобили были продлены до 31 декабря 2028 года. Вместе с тем преференции для установки и обслуживания зарядных станций были продлены на неограниченный срок.
В пресс-службе отметили, что организация «Белтелеком» была определена вторым операторов, который будет осуществлять как строительство, так и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт.
Кроме того, застройщикам предоставлено право на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе. Также документом предусматривается отмена права на бесплатную парковку для электромобилей.
Тем временем технические испытания белорусских электромобилей начались в Беларуси: «До 400 километров на полном заряде».
Ранее мы писали, что новые электробусы будут ездить в пригороде в Беларуси: «Запас хода до 250 километров и повышенная комфортность».
А еще Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».