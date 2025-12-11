Ричмонд
Лукашенко продлил основные льготы для электромобилей до конца 2028, но отменил одну из них

Лукашенко продлил ряд льгот по электромобилям до конца 2028, отменив одну из них.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко продлил ряд льгот по электромобилям до конца 2028, отменив одну из них. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в четверг, 11 декабря, подписал указ № 428. Документы были внесены изменения в указ № 92 «О стимулировании использования электромобилей» от 12 марта 2020 года.

Документ направлен на продолжение развития электротранспорта, а также зарядной инфраструктуры. В частности, льготы по НДС, инвестиционному вычету на электромобили были продлены до 31 декабря 2028 года. Вместе с тем преференции для установки и обслуживания зарядных станций были продлены на неограниченный срок.

В пресс-службе отметили, что организация «Белтелеком» была определена вторым операторов, который будет осуществлять как строительство, так и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт.

Кроме того, застройщикам предоставлено право на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе. Также документом предусматривается отмена права на бесплатную парковку для электромобилей.

Тем временем технические испытания белорусских электромобилей начались в Беларуси: «До 400 километров на полном заряде».

Ранее мы писали, что новые электробусы будут ездить в пригороде в Беларуси: «Запас хода до 250 километров и повышенная комфортность».

А еще Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».

