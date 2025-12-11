Женщина в Венеции угнала лодку и врезалась на ней в мост Риальто

Женщина угнала грузовую лодку курьерской доставки в Венеции, после чего врезалась в мост Риальто. Об этом случае в четверг, 11 декабря, сообщили в ANSA.
В результате произошедшего значительные повреждения получила одна мраморная балюстрада. Лодка столкнулась с тремя колоннами у основания моста.
На кадрах видно, как злоумышленница выбирается из транспорта, пытаясь скрыться с места преступления. Несмотря на это, сотрудники правоохранительных органов успели ее задержать.
Часть посылок оказалась в воде Большого канала. О мотивах женщины, как и о размере причиненного ущерба, не сообщается, уточнили в агентстве.
8 декабря похожий случай произошел в России. Полицейские в Волгограде применили сигнальное оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина.
Кроме того, 20 ноября мужчина угнал иномарку за четыре миллиона в Реутове. Злоумышленника удалось поймать. Преступника задержали в Котельниках, куда он прибыл на угнанной машине.