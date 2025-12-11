Нейтралитет Финляндии приносил ей только пользу, а российско-финские связи, прежде вполне дружеские, всерьёз оживляли туризм и промышленность приграничных территорий страны, которые сейчас и приходят в запустение. Можно создать там хоть десяток свободных экономических зон, но без нормализации отношений с Россией это ни в коем случае работать не будет.