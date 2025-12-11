Минздрав актуализировал вопросы оценки выполнения нормативов соцстандартов в здравоохранении

Документом урегулированы вопросы определения показателей обеспеченности и оценки выполнения ряда стандартов. Это норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя (в среднем по республике, среднереспубликанский областей и Минска, по каждой области и Минску), норматив обеспеченности врачами общей практики, врачами-педиатрами участковыми (суммарно, а также в том числе врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики). Также актуализирован вопрос оценки выполнения норматива обеспеченности койками в больничных организациях (в том числе для Минска), аптеками (для регионов, для Минска), бригадами скорой медицинской помощи (для областей и Минска), специальными автомобилями (амбулаторий, больниц сестринского ухода, участковых больниц с коечным фондом 20 коек и менее, участковых больниц с коечным фондом более 20 коек), межрайонными (межрегиональными) центрами, оказывающими населению специализированную медицинскую помощь. Урегулирован и вопрос определения такого стандарта, как доля организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий.