11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы основных конфессий Беларуси призывают осмыслить уроки истории и сделать глубокие и честные выводы. Об этом было заявлено на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, передает корреспондент БЕЛТА.
Вольфович: юридическая оценка действий нацистов является не просто правом, а обязанностью и долгом нашей страны Хренин: Евросоюз вновь закладывает курс на тотальную милитаризацию Главы обеих палат парламента высказались о рисках повторения геноцида и угрозах современного мира.
«Нам сегодня необходимо осмыслить уроки истории и сделать глубокие и честные выводы. Для этого важно не только выявить социальные, экономические, политические, идеологические причины преступления против человечности, но и дать духовное осмысление этому явлению», — отметил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Владыка заметил, что геноцид — явление не исключительно предыдущего века. На протяжении всей истории он приносил большие потери человечеству. Трагедия ХХ века во многом была обусловлена отказом от следования христианским ценностям, считает он. Более того, именно из-за этого отказа геноцид приобрел наиболее циничные и жестокие формы в истории человечества.
«Печальные реалии на белорусской земле: расстрел детей 10−12 лет только за то, что они просят кушать. Сжигание церквей с людьми, содержание раздетых людей в костеле и многие другие печальные факты», — привел примеры митрополит.
Предстоятель БПЦ подчеркнул, что в менталитете белорусского народа никогда не было идеи национального превосходства. Даже в период формального отхода от церкви в сердцах по-прежнему сохранились глубокие христианские религиозные убеждения, что человек любой веры и национальности достоин уважения и милосердия. Подтверждение этому — множество случаев, когда христиане — православные, католики, священнослужители и миряне — спасали евреев в годы Великой Отечественной войны, зачастую рискуя своей жизнью и жизнями своих близких.
«Сегодня мы по-прежнему видим и говорим со скорбью о фактах геноцида и призывах к нему. Призывы к запрету канонической православной церкви в Украине, преследование за использование родного языка и многие другие примеры свидетельствуют о том, что человечество недостаточно усвоило уроки ХХ века», — сказал он.
Председатель Объединения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин обратил внимание, что в настоящее время продолжается работа по увековечиванию памяти жертв нацизма. В частности, на базе Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин существует комиссия, которая рассматривает вопросы установки памятников в местах расстрелов. «К настоящему времени уже установлено более 160 памятников в различных городах Беларуси. Все эти мероприятия проходят при участии государственных структур», — сказал он.
Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский отметил, что Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него — важный инструмент международного сотрудничества, который требует уважения суверенитета государств, ясности принципов и эффективной координации между институтами.
На конференции зачитали приветственный адрес, который направил участникам муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович. В нем говорится, что геноцид — не только чудовищное преступление против жизни, это и следствие неуемного и неумного развития и применения технологий. Страшные преступления нацизма в Освенциме, Бухенвальде, Заксенхаузене, Майданеке, Хатыни и тысячах других кроваво-черных пятнах на измученном лице Земли — это трагический итог политики расизма, идеологии превосходства одних наций над другими, а также безответственности политиков.
По его словам, и сегодня остается угроза миру со стороны враждебных сил. «Нам бы задуматься над тем, как примирить стороны, когда даже близкие братские народы сходятся не на жизнь, а на смерть, подталкиваемые не силой оружия, а только лишь одной ненавистью друг к другу. Есть простая и понятная мысль: радикализм и экстремизм не имеют ничего общего ни с религией, ни с национальным достоинством», — подчеркнул муфтий. -0-
