Прикус и походка — какая связь

Боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрия лица, щелчки в височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), бруксизм — все это может быть связано с неправильным прикусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-ортодонта Яну Дьячкову.