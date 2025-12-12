Прикус и походка — какая связь

Боли в шее, голове и пояснице, напряжение между лопатками, усталость ног, асимметрия лица, щелчки в височно-нижнечелюстных суставах (ВНЧС), бруксизм — все это может быть связано с неправильным прикусом, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, стоматолога-ортодонта Яну Дьячкову.
«Челюсть — часть опорно-двигательной цепи. Височно-нижнечелюстной сустав расположен рядом с центром гравитации головы. Малейший дисбаланс влияет на положение головы, тонус мышц шеи, плечевого пояса и позвоночника. Неправильный прикус заставляет организм искать компенсаторное положение, меняя осанку», — пояснила специалист.
Она добавила, что при неправильном прикусе мышцы работают несимметрично, смещается центр тяжести, запускается цепная реакция компенсаций вниз по телу — от шеи до стоп.
«Смещение челюсти заставляет тело перераспределять вес. Возникают асимметричная нагрузка на ноги, изменение ротации стоп, сглаживание свода, функциональное укорочение одной ноги», — перечислила врач.
Она рассказала, что неправильный прикус нельзя лечить изолированно.
«Функциональная стоматология объединяет ортодонтов, гнатологов, остеопатов и ортопедов. Коррекция должна учитывать мышцы, суставы, дыхание, осанку и работу стоп. Комплексная диагностика включает КТ/МРТ ВНЧС, анализ прикуса, постурологическое обследование, тесты расслабления мышц, оценку дыхания и стоп. После коррекции прикуса осанка выпрямляется», — подчеркнула Дьячкова.
В заключение она добавила, что когда челюсть занимает физиологичное положение, расслабляются мышцы, голова возвращается в правильную позицию, позвоночник выравнивается, а стопы начинают работать симметрично.