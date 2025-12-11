«Из-за этого он терял сознание и падал»: Семья Бориса Щербакова рассказала, чем болел актер

Народный артист России Борис Щербаков вернулся на сцену после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. 9 декабря он вновь сыграл в спектакле «Свободная пара» вместе с Марией Ароновой, радуя зрителей после месяцев восстановления. Его супруга Татьяна Бронзова в беседе с KP.RU рассказала, что именно было причиной травм актера.
«Главное — мы установили из-за чего он терял сознание и падал, получал травмы. Оказалось, что головокружение появилось из-за проблем с сердцем. Боря, к сожалению, курит. В этот момент сосуды сужаются и кровь хуже поступает к сердцу», — поделилась Бронзова.
По ее словам, актеру пришлось пройти сложное лечение. Ему сделали стентирование и расширили коронарные сосуды, чтобы нормализовать кровоток. Актер также стал меньше курить. Сейчас он осторожно возвращается к физическим нагрузкам, избегая резких прыжков на сцене.
Напомним, в течение предыдущего года артист столкнулся с рядом травм и операций. Накануне своего юбилея он попал в больницу в отделении челюстно-лицевой хирургии с перелом лицевой кости, а следом сломал шейку бедра.