«Из-за этого он терял сознание и падал»: Семья Бориса Щербакова рассказала, чем болел актер

Народный артист России Борис Щербаков вернулся на сцену после долгого перерыва, связанного с проблемами со здоровьем. 9 декабря он вновь сыграл в спектакле «Свободная пара» вместе с Марией Ароновой, радуя зрителей после месяцев восстановления. Его супруга Татьяна Бронзова в беседе с KP.RU рассказала, что именно было причиной травм актера.