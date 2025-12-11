ВОЗ не нашла связи между потерей памяти и вакцинацией от COVID-19

Анализ полученных на сегодня научных данных не подтвердил существования связи между вакцинацией от коронавируса и потерей памяти, которая наблюдаются у пациентов, страдающих от постковидного синдрома, заявил глава отдела оповещений о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и оперативных мер реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Абдирахман Махамуд.
«На данный момент все имеющиеся данные не выявили какой-либо связи между вакцинацией против COVID-19 и потерей памяти», — сказал он, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
При этом Махамуд отметил, что исследования еще не закончены.
Он рассказал, что в организации продолжается наблюдение за пациентами, которые «восстанавливаются от симптомов, возникших еще до развития постковидного синдрома». По словам Махамуда, шесть из каждых 1 100 человек все еще сталкиваются с последствиями длительного коронавируса. В числе симптомов как легкая усталость, так и потеря памяти.
По словам эксперта, ВОЗ располагает достаточными доказательствами, что именно само заболевание вызывает такие симптомы, а вакцинация помогает предотвратить потерю памяти.
