В Ростовской области число студентов колледжей к 2030 году вырастет на 14 процентов

В Ростовской области количество студентов колледжей и техникумов к 2030 году вырастет до 14 процентов. Такую цель обозначил глава Донского региона Юрий Слюсарь на заседании координационного совета по промышленности, в ДГТУ и на ТАНТК им. Бериева.
Глава Дона напомнил, что весь год предприятия региона неоднократно жаловались на кадровый голод. И, по его словам, для подготовки нужных кадров колледжи и предприятия должны работать вместе. Чтобы сделать этот диалог максимально эффективным, был создан Межведомственный координационный совет по кадровому обеспечению экономики. В его состав вошли представители региональных ведомств, лидеры промышленности и руководители ведущих колледжей. Возглавит совет заместитель губернатора Андрей Фатеев. Его задача — синхронизировать запросы бизнеса с учебными программами колледжей и техникумов.
Для реализации планов уже сформирован конкретный заказ на 2025−2026 учебный год: 23 тысячи абитуриентов по 160 действительно востребованным специальностям. Это также важно для компаний, которые только планируют запускать производства на Дону.
— В конечном итоге речь о простом, но важном: чтобы молодые люди, получив профессию, не уезжали искать возможности в другой регион, а находили их здесь, на своей земле, — подытожил Юрий Слюсарь.
