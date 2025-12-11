В Ростовской области число студентов колледжей к 2030 году вырастет на 14 процентов

Глава Дона напомнил, что весь год предприятия региона неоднократно жаловались на кадровый голод. И, по его словам, для подготовки нужных кадров колледжи и предприятия должны работать вместе. Чтобы сделать этот диалог максимально эффективным, был создан Межведомственный координационный совет по кадровому обеспечению экономики. В его состав вошли представители региональных ведомств, лидеры промышленности и руководители ведущих колледжей. Возглавит совет заместитель губернатора Андрей Фатеев. Его задача — синхронизировать запросы бизнеса с учебными программами колледжей и техникумов.