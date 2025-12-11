Археологи нашли во Франции клад из 40 тысяч древнеримских монет III века

Огромный клад был спрятан в трех крупных амфорах. Ученые предварительно датировали монеты концом III — началом IV века нашей эры. Нумизмат Винсент Женевьев предполагает, что клад не был зарыт в момент некой опасности. По его словам, две из трех амфор находились в большом зале дома, который, вероятно, был уничтожен пожаром в IV веке. Это может свидетельствовать о том, что археологи наткнулись на сбережения состоятельного члена общины, который часто использовал деньги из амфор.