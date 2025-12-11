Археологи нашли во Франции клад из 40 тысяч древнеримских монет III века

Во Франции археологи нашли клад из 40 тысяч древнеримских монет, выпущенных 1800 лет назад. О необычной находке сообщает портал Popular Science.
Археологи сделали открытие в районе населенного пункта Сено, расположенного в департаменте Мез. В эпоху Римской империи здесь проживало кельтское племя медиоматриков, а на месте современного Сено находился один из их главных городов.
Огромный клад был спрятан в трех крупных амфорах. Ученые предварительно датировали монеты концом III — началом IV века нашей эры. Нумизмат Винсент Женевьев предполагает, что клад не был зарыт в момент некой опасности. По его словам, две из трех амфор находились в большом зале дома, который, вероятно, был уничтожен пожаром в IV веке. Это может свидетельствовать о том, что археологи наткнулись на сбережения состоятельного члена общины, который часто использовал деньги из амфор.
Согласно другой версии, найденное хранилище могло выполнять функции некоего банка. В настоящее время историки продолжают исследовать, как такое количество монет оказалось погребено почти на 2000 лет, говорится в материале.
