Вопросы госрегистрации недвижимого имущества урегулированы в Беларуси

Согласно инструкции в регистре обеспечиваются прием, обработка, хранение информации, необходимой для функционирования регистра недвижимого имущества, также отзыв, исполнение (приостановление исполнения) принятых регистраторами, иными работниками республиканской организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, уполномоченными их руководителями на прием документов, представляемых для госрегистрации, внесение исправлений в регистр недвижимого имущества, предоставление информации из регистра недвижимого имущества электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе. Кроме того, в регистре обеспечивается хранение электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе.