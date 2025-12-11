Вопросы госрегистрации недвижимого имущества урегулированы в Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 11 декабря вступило в силу постановление Государственного комитета по имуществу от 15 мая 2025 года № 35 «О государственной регистрации недвижимого имущества». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Правовым актом, в частности, утверждена инструкция о порядке функционирования единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Согласно инструкции в регистре обеспечиваются прием, обработка, хранение информации, необходимой для функционирования регистра недвижимого имущества, также отзыв, исполнение (приостановление исполнения) принятых регистраторами, иными работниками республиканской организации по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, территориальных организаций по госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, уполномоченными их руководителями на прием документов, представляемых для госрегистрации, внесение исправлений в регистр недвижимого имущества, предоставление информации из регистра недвижимого имущества электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе. Кроме того, в регистре обеспечивается хранение электронных документов, электронных копий документов на бумажном носителе.
Доступы регистраторов и уполномоченных лиц к регистру предоставляются, приостанавливаются, возобновляются, прекращаются республиканской организацией по государственной регистрации.
Утверждены также и другие инструкции. Кроме того, правовым актом установлены формы свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации, уведомления о внесении исправлений в единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, извещения о приеме документов, представленных для осуществления государственной регистрации, извещения об отказе в приеме таких документов, извещения о приостановлении совершения регистрационного действия, извещения об отказе в совершении регистрационного действия.
Также скорректировано постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров от 11 марта 2004 года № 9 «О создании регистрационных округов». Ряд постановлений признан утратившим силу. -0-