Израиль запретил мобильные телефоны в начальной школе

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек — РИА Новости. Министр образования Израиля Йоав Киш объявил о запрете использования мобильных телефонов учениками в начальной школе с февраля 2026 года.
«Я принял решение о введении новой политики, согласно которой использование мобильных телефонов детьми на территории начальных школ будет запрещено, начиная с предстоящего праздника Ту би-Шват (будет отмечаться
По словам Киша, это решение основано на результатах многочисленных исследований, которые доказывают, что повсеместное использование гаджетов провоцирует высокий риск тревожности, социальной изоляции и одиночества.
«Цель этого шага — улучшить образовательный климат и создать пространство, свободное от отвлекающих факторов, где учащиеся смогут развивать и совершенствовать социальные и эмоциональные навыки и сосредоточиться на учебе», — отметил министр.
Начальные школы в Израиле, как правило, охватывают с первого по шестой классы.