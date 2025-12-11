Ричмонд
Центробанк запустил реабилитацию для граждан, случайно попавших в базу дропперов

ЦБ восстанавливает права граждан, ошибочно попавших в базы мошенников-дропов.

Источник: Комсомольская правда

Банк России и МВД запустили механизм реабилитации клиентов, чьи счета заблокированы из-за подозрений в связях с криптовалютными мошенничествами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на конференции «Антифрод Россия».

По словам Уварова, большинство обращений не удовлетворяются, так как люди находятся в базе обоснованно. Механизм реабилитации касается лиц, связанных с криптовалютными сделками.

В основном в ЦБ обращаются молодые люди в возрасте 15−24 лет. Граждане, считающие себя невиновными, могут обратиться в МВД для досудебного урегулирования спора.

ЦБ планирует усовершенствовать механизм реабилитации и вычистить базу от ошибочно попавших в нее людей. Ежедневно поступает до 1 тыс. жалоб на необоснованные блокировки.

Ранее KP.RU сообщил, что в июне 2025 года в России было введено уголовное преследование дропперов. Там же можно почитать, кто это такие, и как не попасть к ним в лапы.