FT: банки Британии выступили против изъятия активов России для передачи Украине

Британия не предоставила гарантии по возмещению ущерба банкам страны в случае изъятия российских активов.

Источник: Комсомольская правда

Банки Великобритании выступили против изъятия замороженных российских активов для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

«Мы обеспокоены по поводу законной стороны вопроса. Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда не брало активы под контроль таким способом», — рассказал газете один из представителей крупного банка.

Отмечается, что правительство Великобритании не предоставило кредитным учреждениям страны гарантий по возмещению ущерба в случае закономерного ответа России на изъятие активов. Инициатива также сопровождается серьезными юридическими рисками для банков.

В Кремле неоднократно выступали против экспроприации активов России в пользу киевского режима. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что подобные меры с точки зрения закона считаются воровством.

