АвтоУСН для бизнеса: в Ивановской области утвердили новый налоговый режим

В Ивановской области с 1 января 2026 года для малых и средних предприятий начнет действовать новый налоговый режим — АвтоУСН. Соответствующий законопроект, подготовленный по поручению губернатора Станислава Воскресенского, был принят областной Думой в четверг, 11 декабря.
Инициатива призвана поддержать бизнес в условиях изменений федерального налогового законодательства. «Поскольку с 1 января 2026 года в стране действуют другие налоговые условия… мы, я считаю, обязаны подставить плечо и малому, и среднему бизнесу. Поэтому мы с первого января будущего года вводим систему АвтоУСН», — пояснил Станислав Воскресенский на встрече с жителями 6 декабря.
Как отмечают в департаменте экономического развития, АвтоУСН направлен на максимальное упрощение учета и отчетности. Расчет суммы налогов будет вести непосредственно налоговая инспекция. Кроме того, плательщики этого режима освобождены от выездных налоговых проверок.
По данным регионального Управления ФНС, право на применение АвтоУСН получат около двух тысяч налогоплательщиков. Режим предлагает два объекта налогообложения: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов».
При этом в регионе сохранены пониженные налоговые ставки для «упрощенки». Для льготных категорий бизнеса, включая обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, соцсферу и «социальные предприятия», ставка составляет 5% вместо 15% (для объекта «доходы минус расходы») и 4% вместо 6% (для объекта «доходы»). Все эти льготы, как подчеркнул губернатор, будут действовать до 2028 года.