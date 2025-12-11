Врач Чайковская предупредила о появлении тахикардии из-за насморка

Насморк может вызывать временные перебои в работе сердца из-за воздействия на нервную систему. Об этом рассказала кардиолог Мария Чайковская, передает «Лента.ру».
По ее словам, воспаление слизистой оболочки носа активирует ветви блуждающего нерва, который участвует в регуляции сердечного ритма. Это может приводить к ощущению толчков, кратковременной тахикардии или замедлению пульса. Подобные эффекты также способны возникать при кашле или аллергическом насморке, но являются естественной физиологической реакцией организма.
Ранее врач Владимир Зайцев заявил, что адреналин в каплях от насморка влияет на работу сердца.