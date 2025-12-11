Врач Чайковская предупредила о появлении тахикардии из-за насморка

По ее словам, воспаление слизистой оболочки носа активирует ветви блуждающего нерва, который участвует в регуляции сердечного ритма. Это может приводить к ощущению толчков, кратковременной тахикардии или замедлению пульса. Подобные эффекты также способны возникать при кашле или аллергическом насморке, но являются естественной физиологической реакцией организма.