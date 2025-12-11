Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чайковская предупредила о появлении тахикардии из-за насморка

Воспаление слизистой оболочки носа активирует ветви блуждающего нерва, что может приводить к ощущению толчков, кратковременной тахикардии или замедлению пульса.

Источник: Аргументы и факты

Насморк может вызывать временные перебои в работе сердца из-за воздействия на нервную систему. Об этом рассказала кардиолог Мария Чайковская, передает «Лента.ру».

По ее словам, воспаление слизистой оболочки носа активирует ветви блуждающего нерва, который участвует в регуляции сердечного ритма. Это может приводить к ощущению толчков, кратковременной тахикардии или замедлению пульса. Подобные эффекты также способны возникать при кашле или аллергическом насморке, но являются естественной физиологической реакцией организма.

Ранее врач Владимир Зайцев заявил, что адреналин в каплях от насморка влияет на работу сердца.