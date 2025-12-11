Приводит ли вакцинация к аутизму? ВОЗ поставила точку в многолетнем споре

«После всестороннего обзора последних данных… нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра», — указано в докладе.
В более чем половине (20 из 31) проведённых исследований не удалось выявить ни одной статистически значимой взаимосвязи между вакцинами и аутизмом. ВОЗ пояснила, что причинно-следственные связи могут быть установлены лишь на основании ряда высококачественных исследований, которые последовательно показывают результаты.
Ранее Life.ru писал, что за шесть лет в России число детей с аутизмом увеличилось на 140%. Если в 2018 году их было около 31,7 тысячи, то к концу 2024-го — уже более 76 тысяч. Основной рост пришёлся на период с 2022 по 2024 год.
