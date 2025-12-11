Приводит ли вакцинация к аутизму? ВОЗ поставила точку в многолетнем споре

Ранее Life.ru писал, что за шесть лет в России число детей с аутизмом увеличилось на 140%. Если в 2018 году их было около 31,7 тысячи, то к концу 2024-го — уже более 76 тысяч. Основной рост пришёлся на период с 2022 по 2024 год.